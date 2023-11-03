Джокович признался, что испытывает проблемы с желудком на турнире в Париже
- AP
- © Frank Franklin II
«В последние несколько дней больше времени провожу в туалете, чем на корте... У меня было мало энергии. В четверг был самый плохой день. Надеюсь, в пятницу будет лучше», — приводит слова Джоковича L'Equipe.
Теннисист отметил, что в прошедшей встрече был очень близок к поражению.
«Эта победа важна с психологической точки зрения. Была захватывающая игра, в которой мой соперник был очень хорош и заслуживал победы», — сказал он.
Игра продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Ранее сообщалось, что Джокович сыграл на саксофоне на концерте хорватского виолончелиста Степана Хаусера.