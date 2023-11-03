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Джокович признался, что испытывает проблемы с желудком на турнире в Париже

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Сербский теннисист Новак Джокович после победы над нидерландцем Таллоном Грикспуром на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) рассказал о проблемах с желудком.
Джокович признался, что испытывает проблемы с желудком на турнире в Париже
  • AP
  • © Frank Franklin II

«В последние несколько дней больше времени провожу в туалете, чем на корте... У меня было мало энергии. В четверг был самый плохой день. Надеюсь, в пятницу будет лучше», — приводит слова Джоковича L'Equipe.

Теннисист отметил, что в прошедшей встрече был очень близок к поражению.

«Эта победа важна с психологической точки зрения. Была захватывающая игра, в которой мой соперник был очень хорош и заслуживал победы», — сказал он.

Игра продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Ранее сообщалось, что Джокович сыграл на саксофоне на концерте хорватского виолончелиста Степана Хаусера.

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