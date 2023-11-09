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Кафельников не считает Медведева и Рублёва фаворитами Итогового турнира

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение, что россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв не являются фаворитами Итогового турнира ATP.

«Группа на Итоговом турнире у Медведева и Рублёва непростая. Но шансы на выход есть, всё будет от них зависеть. Можно ли Рублёва или Медведева назвать фаворитами Итогового? Не могу так сказать. Фаворитами вижу других — Джоковича, Алькараса и Синнера», — цитирует Кафельникова Sport24.

Напомним, что 9 ноября состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине. 

В красную группу попали Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев, Андрей Рублёв.

В зелёной оказались Стефанос Циципас, Янник Синнер, Хольгер Руне, Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев возглавил рейтинг ценности личных брендов среди российских спортсменов.

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