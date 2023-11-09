Медведев возглавил рейтинг ценности личных брендов среди российских спортсменов

Российский теннисист Даниил Медведев занял первую строчку в рейтинге персональных брендов среди спортсменов из России по версии Forbes.

Второе место заняла фигуристка Александра Трусова, третье — российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В топ-10 также попали футболист московского «Локомотива» Артём Дзюба (четвёртое место), фигуристки Камила Валиева (пятое), Алина Загитова (седьмое), Анна Щербакова (восьмое) и Евгения Медведева (десятое), а также теннисист Андрей Рублёв (шестое) и боец смешанных единоборств Ислам Махачев (девятое).

Ранее сообщалось, что легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, который заработал $1 млрд.