Медведев возглавил рейтинг ценности личных брендов среди российских спортсменов
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Второе место заняла фигуристка Александра Трусова, третье — российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
В топ-10 также попали футболист московского «Локомотива» Артём Дзюба (четвёртое место), фигуристки Камила Валиева (пятое), Алина Загитова (седьмое), Анна Щербакова (восьмое) и Евгения Медведева (десятое), а также теннисист Андрей Рублёв (шестое) и боец смешанных единоборств Ислам Махачев (девятое).
Ранее сообщалось, что легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, который заработал $1 млрд.