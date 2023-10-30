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Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $1 млрд

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Легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, который заработал $1 млрд.
Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $1 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

По информации Forbes, состояние 64-летнего американца оценивается в $1,2 млрд.

Бывшему баскетболисту принадлежат небольшие доли в клубе Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс», команде Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес», клубе Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Лос-Анджелес Доджерс» и команде Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс».

Также среди спортсменов более $1 млрд зарабатывали легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и американский гольфист Тайгер Вудс.

Джонсон является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан первым из спортсменов вошёл в топ-400 богатейших людей США.

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