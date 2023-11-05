Джокович — о матче с Рублёвым: Андрей душил меня, как змея лягушку

Серб Новак Джокович признался, что россиянин Андрей Рублёв продемонстрировал очень уверенную игру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

«Большую часть матча Рублёв душил меня, как змея лягушку. Он и раньше играл на очень высоком уровне, но сегодня Андрей превзошёл себя», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

При этом первый номер рейтинга также признался, что недавно перенёс довольно тяжёлый желудочный вирус.

«Поэтому последние несколько дней я чувствовал себя неважно. Но смог успеть восстановиться», — добавил Джокович.

26-летний теннисист из России уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7 (3:6), 5:7. Игра продолжалась три часа.

В финале 36-летний Джокович встретится с 32-летним болгарином Григором Димитровым.

Призовой фонд турнира составляет €5,7 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв пожаловался на тяжёлый график парижского «Мастерса».





