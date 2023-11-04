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Рублёв пожаловался на тяжёлый график парижского «Мастерса»

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Российский теннисист Андрей Рублёв выразил недовольство графиком на турнире категории «Мастерс» в Париже.
Рублёв пожаловался на тяжёлый график парижского «Мастерса»
  • Gettyimages.ru

«Мне нужно поужинать, потом восстановиться, принять душ… Не знаю, когда мне ложиться спать. В четыре утра? В пять утра? Это безумие. Невероятный график», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В 1/2 турнира россиянин сыграет с сербом Новаком Джоковичем. 

Встреча 26-летнего Рублёва с первой ракеткой мира состоится в субботу, 4 ноября. Игра начнётся ориентировочно в 19:00 мск.

Ранее Рублёв заявил, что ничему не научился в матчах с Джоковичем.

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