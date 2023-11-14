Петрова: Джокович более предпочтительный для Медведева соперник, чем Синнер

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о потенциальных соперниках российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Наверное, Новак Джокович будет более предпочтительным для Медведева соперником в полуфинале, чем Янник Синнер. У серба не такие пушечные удары, как у итальянца, который в конце сезона поражал своими передвижениями, точностью, мощью. С Новаком, может быть, Дане будет и проще играть. Посмотрите на последний турнир, выигранный Джоковичем. Он сложно вытащил три матча. Это говорит о том, что соперники подбираются к нему всё ближе и такого отрыва от остальных уже нет. С Янником у Медведева были непростые последние матчи», — пояснила Петрова RT.

Ранее Петрова выразила надежду, что Медведев выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP.