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Петрова: Джокович более предпочтительный для Медведева соперник, чем Синнер

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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о потенциальных соперниках российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Наверное, Новак Джокович будет более предпочтительным для Медведева соперником в полуфинале, чем Янник Синнер. У серба не такие пушечные удары, как у итальянца, который в конце сезона поражал своими передвижениями, точностью, мощью. С Новаком, может быть, Дане будет и проще играть. Посмотрите на последний турнир, выигранный Джоковичем. Он сложно вытащил три матча. Это говорит о том, что соперники подбираются к нему всё ближе и такого отрыва от остальных уже нет. С Янником у Медведева были непростые последние матчи», — пояснила Петрова RT.

Ранее Петрова выразила надежду, что Медведев выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP.

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