RT в Telegram
Подпишись

Петрова надеется, что Медведев и Рублёв выйдут в полуфинал Итогового турнира ATP

Короткая ссылка
Экс третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на выход в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Петрова надеется, что Медведев и Рублёв выйдут в полуфинал Итогового турнира ATP
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Хотелось бы увидеть Даниила Медведева и Андрея Рублёва в разных группах. Но, с другой стороны, хорошо, что один из наших теннисистов точно пройдёт в следующую стадию. Я посмотрела расписание, и мне кажется, что у Дани шансов пройти в полуфинал больше. Хотя очень хотелось бы, чтобы и у Рублёва всё получилось. На мой взгляд, Даня более устойчив психологически, чем Андрей.

Визуально показалось, что Зелёная группа послабее? ATP обычно разводит первое и второе места, а потом уже проходит жеребьёвка. Этим правилам много лет. Теперь спортсменам придётся играть, ничего не поделаешь», — сказала Петрова в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал победу над Рублёвым на старте Итогового турнира ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить