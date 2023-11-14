Петрова надеется, что Медведев и Рублёв выйдут в полуфинал Итогового турнира ATP

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на выход в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Хотелось бы увидеть Даниила Медведева и Андрея Рублёва в разных группах. Но, с другой стороны, хорошо, что один из наших теннисистов точно пройдёт в следующую стадию. Я посмотрела расписание, и мне кажется, что у Дани шансов пройти в полуфинал больше. Хотя очень хотелось бы, чтобы и у Рублёва всё получилось. На мой взгляд, Даня более устойчив психологически, чем Андрей.

Визуально показалось, что Зелёная группа послабее? ATP обычно разводит первое и второе места, а потом уже проходит жеребьёвка. Этим правилам много лет. Теперь спортсменам придётся играть, ничего не поделаешь», — сказала Петрова в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал победу над Рублёвым на старте Итогового турнира ATP.