До слёз: Медведев победил Рублёва на старте Итогового турнира ATP

Даниил Медведев взял верх над Андреем Рублёвым в стартовом матче группового этапа Итогового турнира ATP. Если в первом сете фавориту пришлось приложить максимум усилий и отыграть семь брейк-поинтов на своей подаче, то во втором он выглядел сильнее соотечественника и дважды взял его подачу. При этом за матч он десять раз подал навылет и совершил лишь шесть невынужденных ошибок. Тем самым довёл близкого друга в одном из перерывов до слёз.

В текущем году, как и в прошлом, Россия оказалась представлена на Итоговом турнире ATP двумя теннисистами — Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. И снова жребий отправил их в одну группу. Более того, отечественные спортсмены опять встретились в стартовом туре.

«Кто-то будет смеяться, кто-то — плакать. Что ещё можно сказать? На самом деле всё время играть друг против друга неприятно. На корте, думаю, нам всё равно — главное победа и всё такое. Тут больше имеет значение, что происходит после матча. Даже если ты проиграл, потом смотришь на другого — а он не знает, что делать, разговаривать с тобой или не разговаривать», — делится впечатлениями от схваток с соотечественниками третья ракетка планеты.

Причём в 2022-м он неожиданно потерпел обидное поражение в трёх сетах на решающем тай-брейке и теперь намеревался взять реванш.

Также по теме Поход Джоковича за рекордом, надежды Медведева и нервы Рублёва: главные интриги Итогового турнира ATP Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в Красной группе на Итоговом турнире ATP, который стартует 12 ноября в Турине. Их соперниками...

Хотя определить фаворита на текущий момент было непросто, ведь оба набрали потрясающую форму. Даниил осенью добрался до финалов в Пекине и Вене, а Андрей — в Шанхае. В Вене и Париже он тоже выступил достойно, попав в четвёрку сильнейших, а во Франции уступил только Новаку Джоковичу.

С другой стороны, Медведев мог похвастать солидным преимуществом в личных противостояниях. В восьми очных матчах он шесть раз оказался сильнее товарища при всего двух осечках. В нынешнем сезоне их пути пересеклись дважды, в Нью-Йорке и Дубае, и в обоих случаях чашу весов на свою сторону склонил Даниил.

Да и вообще спортсмен был настроен во второй раз в карьере выиграть Итоговый турнир и видел к этому предпосылки с точки зрения статистики. Он вспомнил, как в 2019-м уступил во всех трёх матчах чемпионата, а в следующем году завоевал трофей. В 2023-м ситуация могла повториться, поскольку в прошлом он также не одержал ни одной победы. В свою очередь, Рублёв, в 2022-м неожиданно вышедший из квартета, изъявлял желание как минимум повторить свой успех.

В итоге Медведев продемонстрировал, что на сегодняшний день чуть сильнее. Уже в стартовом гейме на подаче соперника он заработал брейк-пойнт, но не сумел его реализовать. В третьем Рублёв оказался в ещё более тяжёлом положении, когда уступал 0:40, но ценой невероятных усилий сумел отыграться.

В целом Даниил смотрелся интереснее. Он смело атаковал и шёл вперёд, хотя не всегда делает это в противостояниях с именитым соотечественником, и почти не ошибался на задней линии. Разумеется, не обходилось без нервов и фирменных двойных помарок, но именно третья ракетка планеты владела инициативой. Показательная статистика: первой подачей Медведев выиграл 83% очков и вдобавок выполнил десять эйсов против всего двух у оппонента.

А потому, когда при счёте 3:3 он всё-таки взял подачу визави, никто на трибунах не удивился. Тем более сам Андрей в ответственные моменты действовал далеко не идеально. Тогда, выйдя к сетке, он на ровном месте послал мяч в аут. Но уже в следующем гейме Рублёв был очень близок к тому, чтобы сделать ответный брейк. Он вёл 40:15, но опять дрогнул и принялся отдавать сопернику очко за очком, чем тот не мог не воспользоваться — 5:3.

У Рублёва вдобавок начали сдавать нервы. Уступив чужую подачу, он гневно выбил мяч ногой в сторону. А в следующем гейме выругался на одного из болельщиков на трибунах, который что-то крикнул ему. Поводы волноваться имелись, ведь Медведев повёл 30:0 и был близок ко второму брейку. Но оппонент собрался и всё же склонил чашу весов на свою сторону.

Заключительный отрезок стартовой партии напоминал качели — за десять минут, которые он продлился, инициатива переходила то к одному, то к другому теннисисту. Однако чуть настойчивее был всё же Даниил. Он не реализовал три матч-пойнта и с четвёртой попытки всё-таки поставил точку — 6:4.

Хотелось верить, во втором сете неудачно начавший матч отечественный спортсмен соберётся и возродит интригу. К сожалению, на этот раз борьбы не получилось. Ощущалось, что Андрей находится не в своей тарелке и не понимает, что противопоставить поймавшему кураж товарищу. Многое решил стартовый гейм на его подаче. Медведев заработал тройной брейк-пойнт, но оппонент ценой невероятных усилий восстановил равновесие. Однако фаворит всё же довёл дело до конца, а следом закрепил успех собственной удачной подачей.

А Рублёв, даже когда отрывался в счёте, сам начинал допускать ошибки. Неслучайно по количеству невынужденных помарок он превзошёл визави в два раза — 12:6. Тот, в свою очередь, пользовался этим и навязывал борьбу. Но и сам Даниил был потрясающе хорош и вытаскивал невероятные мячи, срывая аплодисменты зрителей.

Окончательно всё стало ясно после пятого гейма, который прошёл по указанному сценарию. Андрей остановился в очке от того, чтобы взять его, но позволил сопернику отыграться. На балансе он также имел возможность поставить точку и пару раз угодил в сетку. Закончилось всё драматически. Подопечный Фернандо Висенте, пытаясь выйти к сетке, в самый ответственный момент поскользнулся, упал и позволил Медведеву сделать второй брейк — 1:4.

На оппонента в этот момент больно было смотреть. Он кричал, злился на себя и едва сдерживал слёзы. Стало понятно: спортсмен окончательно сломлен морально, тем более он, сложилось впечатление, при падении немного повредил палец.

Для соотечественника довести дело до победы было не самой сложной задачей. Он позволил другу взять ещё один гейм, но затем подал на матч под ноль — 6:2. Рублёв же так и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Таким образом, Даниил взял реванш у крёстного отца своей единственной дочери за обидное поражение на прошлом Итоговом турнире ATP.

В другом матче Красной группы вторая ракетка планеты Карлос Алькарас неожиданно уступил Александру Звереву в трёх сетах. А 27-летний уроженец Москвы с ходу захватил лидерство в квартете и сделал первый шаг к завоеванию трофея.