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Рублёв признался, что едет на итоговый турнир ATP за победой

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Россиянин Андрей Рублёв заявил, что приложит максимум усилий для победы на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2023 года в Турине.
Рублёв признался, что едет на итоговый турнир ATP за победой
  • Gettyimages.ru
  • © Fred Lee

«Помню, когда я вышел в полуфинал, эмоции были сумасшедшими. Конечно, я сделаю всё, чтобы снова их испытать, но посмотрим. Здесь собраны все лучшие игроки. Все хотят победить и все играют нереально», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

26-летний теннисист из России подчеркнул, что быть частью итогового турнира — это нечто особенное.

«Если я буду играть с Джоковичем или Алькарасом, я сделаю всё возможное, чтобы победить. Но это очень сложно, они лучше меня и показывают это уже много лет. Нужно постараться показать свой лучший теннис», — добавил Рублёв.

Россиянин пробился в полуфинал прошлогодних соревнований, где проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Итоговый турнир ATP — 2023 пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине. Его призовой фонд составляет €15 млн.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP — 2023.



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