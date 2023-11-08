Медведев надеется, что повторит достижение 2020 года и выиграет Итоговый турнир

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP — 2023.

«В прошлом году я проиграл три матча — все три на решающих тай-брейках. Конечно, в этом году я постараюсь выступить лучше. Мне удалось взять титул в 2020-м. Надеюсь, история повторится», — цитирует Медведева сайт ATP.

В 2020 году теннисист выиграл титул, обыграв по ходу соревнований Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Итоговый турнир пройдёт в Турине с 12 по 19 ноября. В нём примут участие серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, а также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Ранее определились полуфинальные пары Итогового турнира Женской теннисной ассоциации.