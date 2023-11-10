Селиваненко: у Медведева и Рублёва есть шансы выйти из группы на Итоговом турнире

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2023.

«И у Медведева, и у Рублёва есть все шансы на выход из группы, как и на любой другой результат. Даниил и Андрей всегда выходят на корт с желанием победить. У обоих имеются все основания претендовать на успех», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, что 9 ноября состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине.

В красную группу попали Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев, Андрей Рублёв.

В зелёной оказались Стефанос Циципас, Янник Синнер, Хольгер Руне, Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев возглавил рейтинг ценности личных брендов среди российских спортсменов.