Медведев — об игре с Рублёвым: кто-то будет смеяться, а кто-то плакать

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от игры с соотечественником Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP.

«Кто-то будет смеяться, а кто-то будет плакать. Играть всё время против друг друга не очень приятно. Каждый хочет победить, борьба будет», — приводит слова Медведева YouTube-канал «Больше».

Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

Ранее Новак Джокович накануне старта Итогового турнира ATP озвучил свои цели на сезон.