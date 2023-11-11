Медведев — об игре с Рублёвым: кто-то будет смеяться, а кто-то плакать
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«Кто-то будет смеяться, а кто-то будет плакать. Играть всё время против друг друга не очень приятно. Каждый хочет победить, борьба будет», — приводит слова Медведева YouTube-канал «Больше».
Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.
Ранее Новак Джокович накануне старта Итогового турнира ATP озвучил свои цели на сезон.