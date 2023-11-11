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Медведев — об игре с Рублёвым: кто-то будет смеяться, а кто-то плакать

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от игры с соотечественником Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP.
Медведев — об игре с Рублёвым: кто-то будет смеяться, а кто-то плакать
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Кто-то будет смеяться, а кто-то будет плакать. Играть всё время против друг друга не очень приятно. Каждый хочет победить, борьба будет», — приводит слова Медведева YouTube-канал «Больше».

Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

Ранее Новак Джокович накануне старта Итогового турнира ATP озвучил свои цели на сезон.

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