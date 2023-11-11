Джокович: главная цель — закончить сезон игроком номер 1 в мире

Первая ракетка мира серб Новак Джокович накануне старта Итогового турнира ATP озвучил свои цели на сезон.

«Для меня самая большая цель — закончить сезон игроком номер 1 в мире, так что, надеюсь, мне удастся добиться этого. Мне нужна одна победа, надеюсь, что это произойдёт», — цитирует серба пресс-служба ATP.

Итоговый турнир пройдёт в Турине с 12 по 19 ноября. В нём примут участие Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, датчанин Хольгер Руне, а также россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Рублёву и Медведеву не повезло с жеребьёвкой Итогового турнира.