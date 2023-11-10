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Тарпищев считает, что Рублёву и Медведеву не повезло с жеребьёвкой Итогового турнира

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2023.
Тарпищев считает, что Рублёву и Медведеву не повезло с жеребьёвкой Итогового турнира
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«С жеребьёвкой нам не повезло. Рублёву и Медведеву досталась тяжёлая группа. Первое или второе место будет сложно занять — в плей-офф можно и не выйти с такими соперниками», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что 9 ноября состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине. 

В красную группу попали Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев, Андрей Рублёв.

В зелёной оказались Стефанос Циципас, Янник Синнер, Хольгер Руне, Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев возглавил рейтинг ценности личных брендов среди российских спортсменов.

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