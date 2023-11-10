Тарпищев считает, что Рублёву и Медведеву не повезло с жеребьёвкой Итогового турнира
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- © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
«С жеребьёвкой нам не повезло. Рублёву и Медведеву досталась тяжёлая группа. Первое или второе место будет сложно занять — в плей-офф можно и не выйти с такими соперниками», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, что 9 ноября состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт в Турине.
В красную группу попали Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев, Андрей Рублёв.
В зелёной оказались Стефанос Циципас, Янник Синнер, Хольгер Руне, Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что Медведев возглавил рейтинг ценности личных брендов среди российских спортсменов.