Тарпищев: преждевременно называть Алькараса фаворитом в группе с Медведевым и Рублёвым
- РИА Новости
«Говорить о том, что Алькарас — фаворит в группе с Даней и Андреем, пока рано. Непонятно, как испанец будет играть, надо будет посмотреть на его состояние. Может, он совсем разобранный», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября.
Ранее Медведев поделился ожиданиями от игры с Рублёвым на Итоговом турнире ATP.