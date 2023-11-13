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Тарпищев: преждевременно называть Алькараса фаворитом в группе с Медведевым и Рублёвым

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о фаворите в группе на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где выступают российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Тарпищев: преждевременно называть Алькараса фаворитом в группе с Медведевым и Рублёвым
  • РИА Новости

«Говорить о том, что Алькарас — фаворит в группе с Даней и Андреем, пока рано. Непонятно, как испанец будет играть, надо будет посмотреть на его состояние. Может, он совсем разобранный», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев и Рублёв в результате жеребьёвки попали в одну группу. С ними в красной группе находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от игры с Рублёвым на Итоговом турнире ATP.

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