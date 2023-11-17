Медведев — о поражении от Алькараса: в важных моментах Карлос был лучше
- Gettyimages.ru
«В важных моментах я был не совсем хорош, а Карлос был лучше. В первом сете он сыграл прекрасно на моей подаче, а во втором я провёл ужасный матч на своей подаче. У меня были хорошие возможности, которые я не реализовал, где-то не повезло», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Алькараса. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).
Ранее стало известно, что Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в третьем матче группового этапа Итогового турнирa ATP.