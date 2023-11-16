Кафельников: не считаю Медведева фаворитом Итогового турнира ATP

Экс первая ракетка Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

«Если честно, совсем не ожидал, что Медведев выйдет в полуфинал так быстро. Я не считаю его фаворитом. На мой взгляд, есть два фаворита на титул — это Джокович и Синнер», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Во втором матче группового этапа россиянин одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 7:6, 6:4.

На старте турнира Медведев также обыграл соотечественника Андрея Рублёва. Таким образом, спортсмен лидирует в Красной группе и обеспечил себе выход в плей-офф.

Ранее Виктор Янчук заявил, что Медведев должен победить Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP.