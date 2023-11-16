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Янчук считает, что Медведев должен победить Алькараса на Итоговом турнире ATP

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Янчук считает, что Медведев должен победить Алькараса на Итоговом турнире ATP
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«В какой-то степени Медведев может начать экономить свои силы, так как обеспечил себе выход в плей-офф. Но в любом случае в моральном плане ему важнее победить. Если, конечно, сеты будут с большим проигрышным счётом, это определённая нагрузка на его дальнейшее моральное состояние», — заявил RT Янчук.

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть все пять матчей на Итоговом турнире ATP.

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