Янчук считает, что Медведев должен победить Алькараса на Итоговом турнире ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«В какой-то степени Медведев может начать экономить свои силы, так как обеспечил себе выход в плей-офф. Но в любом случае в моральном плане ему важнее победить. Если, конечно, сеты будут с большим проигрышным счётом, это определённая нагрузка на его дальнейшее моральное состояние», — заявил RT Янчук.

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть все пять матчей на Итоговом турнире ATP.