Медведев: на Итоговом турнире ATP хочется выиграть все пять матчей

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP.

«Немного был лучше в более важных розыгрышах, рад победе. На данный момент у нас по четыре человека (в группе), и мы все играем друг с другом, поэтому второй матч еще более важный. Конечно, когда ты здесь, ты хочешь выиграть все пять матчей», — сказал Медведев после матча.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 и продолжался 1 час 31 минуту.

Итоговый турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине.

В одной группе с Медведевым и Рублёвым находятся испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В стартовом матче Зверев победил Алькараса со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Ранее Рублёв накричал на зрителя во время матча с Медведвым.