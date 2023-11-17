Чесноков считает, что Рублёву нужно отдохнуть от тенниса
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«Он провёл, возможно, лучший сезон в карьере. Но к Итоговому турниру он подошёл физически неготовым. Мне кажется, что сейчас ему нужно отдохнуть от тенниса и полежать на пляже», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Напомним, что Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву и испанцу Карлосу Алькарасу на старте турнира. Ему предстоит последний матч с немцем Александром Зверевым.
Напомним, что турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Призовой фонд составляет $15 млн. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович.
Ранее Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP.