Чесноков считает, что Рублёву нужно отдохнуть от тенниса

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на то, что российский теннисист Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф Итогового турнира ATP.

«Он провёл, возможно, лучший сезон в карьере. Но к Итоговому турниру он подошёл физически неготовым. Мне кажется, что сейчас ему нужно отдохнуть от тенниса и полежать на пляже», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву и испанцу Карлосу Алькарасу на старте турнира. Ему предстоит последний матч с немцем Александром Зверевым.

Напомним, что турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Призовой фонд составляет $15 млн. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович.

Ранее Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового турнира ATP.