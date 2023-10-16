«Включились только в конце»: сборная России спаслась от поражения в матче с Кенией благодаря голу Облякова

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче, который состоялся в Турции. Подопечные Валерия Карпина открыли счёт после точного удара Александра Соболева, однако затем последовали две грубые ошибки в обороне, благодаря чему африканцы вышли вперёд. Наладить атакующие действия удалось только в концовке встречи после замен, произведённых тренерских штабом. А спас команду от поражения Иван Обляков, забивший мяч на 89-й минуте.

Товарищеский матч сборной России с кенийцами обещал быть интересным в первую очередь потому, что с этим коллективом подопечные Валерия Карпина ранее ни разу не встречались. Тем не менее, по словам главного тренера, африканцы по просмотренным видео оставляли приятное впечатление, поскольку больше ориентируются на командные действия, а не на индивидуальное мастерство исполнителей, как Камерун.

Впрочем, это вполне логично, поскольку в распоряжении у Энгина Фырата есть, по сути, только один футболист относительно высокого уровня — Майкл Олунга, играющий в чемпионате Катара за «Аль-Духаиль», а его одноклубником с сентября стал бразилец Филиппе Коутиньо. Все остальные выступают в средних европейских первенствах.

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Интересно, что соперник прекрасно понимает ситуацию, в которой оказался коллектив Карпина: весь прошлый год африканцы были отстранены ФИФА от турниров под своей эгидой за вмешательство правительства страны в деятельность местной федерации. И только сейчас возвращаются на международную арену: в ноябре они проведут первые матчи отбора на ЧМ-2026.

На мундиале кенийцы ни разу не играли, но в этот раз ставят перед собой самые высокие цели. Поэтому турецкий специалист на спарринг с Россией, который стал последним перед ответственными встречами, собрал сильнейших футболистов.

Для Карпина противостояние в Турции стало очередной возможностью поэкспериментировать. Как и обещал специалист, на поле с первых минут вышел совершенно другой состав, в отличие от матча с Камеруном. Незаменимым оказался только опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. В обороне болельщики ожидаемо увидели Георгия Джикию, а на острие атаки — Александра Соболева, в полузащите вместе вышли братья Миранчуки.

Первый тайм оставил двоякое впечатление. Обе команды действовали достаточно медленно. Во многом это была тактика соперника: как отмечал Фырат на предматчевой пресс-конференции, его подопечным необходимо максимально сдерживать быструю и техничную полузащиту россиян. И это у африканцев получалось неплохо.

В результате первые 45 минут запомнились в основном вынужденными заменами (у кенийцев получил повреждение вратарь Бирн Омонди, а у россиян — Даниил Фомин), а также обоюдными ошибками.

Уже на восьмой минуте защитник Джонстоун Омурва намудрил возле своей штрафной. Футболист никак не мог решить, кому отдать передачу, и в итоге выбрал не лучший вариант, поскольку мяч легко перехватил Максим Мухин и перевёл его на Александра Соболева. Форвард «Спартака» сместился в центр и легко обыграл на тот момент ещё находившегося в строю Омонди.

Не прошло и десяти минут, как на противоположной половине поля произошёл практически такой же эпизод: Илья Помазун, начиная атаку своей команды, отдал пас на Баринова, которого сзади прессинговал Энтони Акуму.

Полузащитнику почему-то никто не подсказал, что за спиной игрок соперника: хавбек достаточно легко обокрал россиянина и сразу же сделал передачу на набегавшего в штрафную Олунгу. Помазун успел выбить мяч из ног форварда, однако тот отскочил к хавбеку кенийцев. Ему оставалось попасть в пустые ворота.

Не менее курьёзным получился и второй гол африканцев. Кеннет Мугуна навесил в штрафную. Причём достаточно низко, прямо на Джикию. Однако мяч от головы защитника неожиданно срезался на стоявшего за ним в офсайде Масуда Джуму. Футболист оказался один перед Помазуном и с близкого расстояния мощно пробил по воротам. У голкипера практически не было шансов выручить команду.

Отыграться до перерыва россиянам так и не удалось. Все верховые передачи перекрывали высокие и атлетичные кенийские защитники, а для позиционных атак низом не хватало скоростей. В итоге в концовке тайма интереснее смотрелись африканцы. Олунгу дважды имел возможность отличиться. Но мяч в первом эпизоде прошёл рядом со штангой, а затем удар нападающего головой парировал Помазун.

В начале второго тайма характер игры не поменялся, Миранчуки были практически незаметны, Соболев боролся, но результата это не приносило. Карпину пришлось производить замены. На поле на 66-й минуте вышли Иван Сергеев, Данил Глебов и Сергей Пиняев. Перестановки добавили скорости впереди, однако вскрыть оборону соперника никак не удавалось.

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Помогло подкрепление в лице Александра Сильянова и Ивана Облякова. Именно этот дуэт на 89-й минуте спас россиян он поражения. Защитник «Локомотива» сместился с левого фланга на правый и, получив пас от Далера Кузяева, ворвался в штрафную, после чего прострелил на форварда ЦСКА. Тот в одно касание отправил мяч между ног защитника прямо в ворота. Этот гол Облякова стал дебютным за национальную команду.

Отрадно, что россияне не собирались останавливаться на достигнутом и продолжили давить. Хороший шанс забить был у Пиняева, но полузащитник немного не попал в створ. Очень хотел отличиться ещё одним результативным действием Мухин, но его удар прошёл сильно выше ворот. В итоге встреча так и завершилась вничью — 2:2. И по мнению Карпина, это вполне закономерно.

«Начали первые минуты хорошо: всё получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счёт по игре», — резюмировал наставник.

А больше всего радовался ничьей Фырат. По мнению специалиста, такой исход матча — успех для его подопечных.

«Многие люди считают Кению маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол. Мы хорошо сыграли. Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли больше забить России. Для нас это большой успех», — цитирует специалиста «Чемпионат».