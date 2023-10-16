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Главный тренер сборной Кении: могли забить России больше

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Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о ничьей с командой России.
Главный тренер сборной Кении: могли забить России больше
  • РИА Новости

«Многие люди считают Кению маленькой командой, но эти люди не смотрят футбол. Мы хорошо сыграли. Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли забить больше России. Для нас это большой успех», — цитирует Фырата «Чемпионат».

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2.

В составе национальной команды отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

У африканской сборной мячи забили Энтони Акуму и Масуд Джума.

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.

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