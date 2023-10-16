В РФС заявили, что УЕФА ищет решение вопроса участия в турнирах сборных России U17

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что информация об отмене решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России является недостоверной.

«Есть поручение исполкома УЕФА отработать всю ситуацию технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. Оно выполняется администрацией УЕФА. Журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать их», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил команды из России от международных турниров. Президент РФС Александр Дюков сохранил своё членство в исполнительном комитете организации.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее в УЕФА сообщили, что решение об отстранении команд из России не влияет на российских чиновников.