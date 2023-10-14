В УЕФА сообщили, что решение об отстранении команд из России не влияет на российских чиновников

В УЕФА сообщили об отсутствии влияния решения об отстранении российских клубов на присутствие российских чиновников в структуре организации.

«Сообщаем, что принятое исполнительным комитетом УЕФА 28 февраля 2022 года решение о временном отстранении российских клубов и сборных не затрагивает российских должностных лиц в Исполнительном комитете УЕФА, комитетах и комиссиях УЕФА», — приводит слова представителя организации Sport.pl.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил команды из России от международных турниров. Президент РФС Александр Дюков сохранил своё членство в исполнительном комитете организации.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее первый вице-президент УЕФА швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.