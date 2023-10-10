УЕФА: тема возвращения России на международную арену зашла в тупик
- AFP
«Вопрос сегодня просто был снят с повестки без какого-либо обсуждения. Так что дискуссия о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью в тупике», — цитирует Нильссона SVT.
Он подчеркнул, что теперь позиция УЕФА стала такой, что приветствовать российские команды нецелесообразно.
«Проведённое расследование показало, что это невозможно», — добавил Нильссон.
26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.
10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.
Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.