УЕФА: тема возвращения России на международную арену зашла в тупик

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Карл-Эрик Нильссон дал понять, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.

«Вопрос сегодня просто был снят с повестки без какого-либо обсуждения. Так что дискуссия о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью в тупике», — цитирует Нильссона SVT.

Он подчеркнул, что теперь позиция УЕФА стала такой, что приветствовать российские команды нецелесообразно.

«Проведённое расследование показало, что это невозможно», — добавил Нильссон.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.