Мостовой — о матче сборной России: Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Кенией.

«Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Смотреть не буду — никакого интереса в этом нет», — цитирует Мостового ODDS.ru.

Он добавил, что российская команда должна выиграть со счётом 3:0.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.