Узнать больше

Тарханов не ожидает разгрома в товарищеском матче России и Кении

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Кении.
Тарханов не ожидает разгрома в товарищеском матче России и Кении
  • РИА Новости

«Полагаю, что со стороны сборной России не будет никакой недооценки соперника и ребята постараются выложиться и в этом матче. Однако ожидать разгрома немного опрометчиво: сейчас все умеют играть в футбол, и забить большое количество мячей будет трудновато, хотя Кения и значительно слабее Камеруна», — сказал Тарханов RT.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее Тарханов прокомментировал попадание защитника Георгия Джикии в стартовый состав на товарищеский матч с Кенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить