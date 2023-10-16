Тарханов не ожидает разгрома в товарищеском матче России и Кении

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Кении.

«Полагаю, что со стороны сборной России не будет никакой недооценки соперника и ребята постараются выложиться и в этом матче. Однако ожидать разгрома немного опрометчиво: сейчас все умеют играть в футбол, и забить большое количество мячей будет трудновато, хотя Кения и значительно слабее Камеруна», — сказал Тарханов RT.

Игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее Тарханов прокомментировал попадание защитника Георгия Джикии в стартовый состав на товарищеский матч с Кенией.