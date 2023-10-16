В РФС исключили вероятность турне сборной России по Бразилии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном турне национальной команды по Бразилии.

«Будет пауза, ведётся работа по поиску соперников. Количество соперников уменьшается, но работа ведётся. Вероятность турне по Бразилии? Такой вероятности нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Товарищеская игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.

В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.