В РФС исключили вероятность турне сборной России по Бразилии
- РИА Новости
«Будет пауза, ведётся работа по поиску соперников. Количество соперников уменьшается, но работа ведётся. Вероятность турне по Бразилии? Такой вероятности нет», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Товарищеская игра Россия — Кения пройдёт 16 октября в турецком Белеке. Начало матча — в 19:00 мск.
В первой игре на октябрьском сборе коллектив Валерия Карпина обыграл Камерун в Москве со счётом 1:0. Победный мяч забил Фёдор Чалов в концовке первого тайма.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Кении рассудит бригада арбитров из Турции.