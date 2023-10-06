Знай наших: четыре команды с россиянами в составе одержали победы в Лиге Европы и Лиге конференций

Четыре команды, цвета которых защищают россияне, одержали победы во втором туре группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. «Арис» оказался сильнее «Рейнджерс», а Александр Кокорин не реализовал опасный момент, выйдя на замену. «Карабах» одолел «Хеккен», а Андрей Лунёв сохранил свои ворота в неприкосновенности. ПАОК на 92-й минуте дожал «Айнтрахт» при участии Магомеда Оздоева. В других встречах игрового дня «Ливерпуль» не оставил шансов «Юниону», «Фиорентина» в компенсированное время ушла от поражения в противостоянии с «Ференцварошем», а «Рома» и «Слован» забили десять мячей на двоих.

Победа «Ариса» и гол «Айнтрахта» на 92-й минуте

Второй тур группового этапа Лиги Европы получился удачным для всех россиян, выступающих в турнире, — Александра Кокорина, Алексея Миранчука и Андрея Лунёва. Особенно порадовала победа «Ариса» над «Рейнджерс». В предыдущем матче лимасольцы обидно уступили «Спарте», зато теперь реваншировались перед болельщиками. К сожалению, Алексей Шпилевский на этот раз оставил Кокорина на скамейке. Но и без него коллектив с Кипра повёл уже на девятой минуте. Алекс Мукету-Муссунда замкнул подачу Лео Бенгтссона справа.

Пропустив, гости понеслись в атаку и даже дважды отличились, но оба мяча справедливо отменили: один — по причине офсайда, второй — из-за толчка оппонента. Более того, по истечении часа Шави Бабика удвоил преимущество хозяев, а в роли ассистента вновь выступил Бенгтссон. Однако подопечные Майкла Била сражались до конца и сократили отставание усилиями Абдалла Сима.

Кокорин появился на поле незадолго до этого и вскоре едва не забил. После скидки партнёра он оказался прямо перед вратарём, но тот грамотно сократил дистанцию и парировал выстрел в упор. В общей сложности форвард за отведённое время совершил девять касаний, нанёс один выстрел и выполнил пять передач с точностью 60%.

«Аталанта» в противостоянии со «Спортингом» вовсе обошлась без помощи Миранчука, который всю встречу провёл в резерве. Бергамоски дважды отличились ещё до перерыва и позволили сопернику отыграть один мяч с пенальти лишь незадолго до финального свистка. Таким образом, они лидируют в квартете D со стопроцентными показателями.

А вот для Никиты Хайкина домашняя встреча Лиги конференций с «Брюгге» получилась не слишком удачной. Уже на 20-й минуте Ханс Ванакен открыл счёт, и больше голов зрители не увидели. Удивительно, что чёрно-синие почти не тревожили российского вратаря, и он совершил всего один сейв.

Зато ПАОК при содействии Магомеда Оздоева дожал в родных стенах «Айнтрахт» — 2:1. Россиянин попал в основу, отыграл 67 минут и результативными действиями не отметился. Сразу после его ухода Омар Мармуш сравнял счёт. Однако в добавленное арбитром время Константинос Кульеракис всё же склонил чашу весов в пользу салоникийцев. А атмосфера накалилась настолько, что рефери пришлось удалять Суалихо Мейте и Кевина Траппа.

Встреча братьев Мак Аллистер

Самой сильной командой ЛЕ на данный момент является «Ливерпуль». Так что неудивительно, что к мерсисайдцам приковано повышенное внимание. Начали групповой этап они с победы над ЛАСК, а во втором туре в домашних стенах спокойно одолели «Юнион» — 2:0.

Несмотря на не самый большой разрыв в счёте, хозяева владели подавляющим преимуществом. Они контролировали мяч 68% времени и нанесли в три раза больше ударов, чем соперники (18:6). Однако выше всяких похвал действовал люксембургский вратарь Антони Морис, совершивший семь сейвов. Увы, единственная его ошибка оказалась результативной. Перед самым перерывом он отразил мяч перед собой после выстрела Трента Александер-Арнольда, и никто не помешал Райану Гравенберху первым оказаться на добивании и отметиться дебютным голом за красных. Тут же бельгийцы едва не отыгрались. Мохамед Умара убежал на рандеву с Алисоном Бекером и перебросил его, но бразильца на линии подстраховал Ибраима Конате. Больше таких моментов у гостей не возникало, а на 92-й минуте точку поставил Диогу Жота.

Помимо непосредственно игры, обратила на себя внимание встреча братьев Мак Аллистер — выступающего за «Ливерпуль» младшего Алексиса и защищающего цвета «Юниона» Кевина. Перед матчем первый показал родственнику «Энфилд». Также они вместе распили известный латиноамериканский чай — мате. А с трибун за обоими наблюдали члены их семьи. В итоге Алексис вышел на замену после перерыва, а Кевина убрали с поля в самой концовке.

Спасение «Брайтона» и успех «Вест Хэма»

По-разному сложился игровой день для двух других представителей Англии в ЛЕ. «Брайтон энд Хоув Альбион» с огромным трудом ушёл от поражения в матче с «Марселем». В середине первого тайма команда умудрилась пропустить дважды за две минуты. Провалы гостей в обороне неприятно удивили. Сначала соперник легко прорвал левый край защиты и Шансель Мбемба спокойно замкнул прострел. А затем Льюис Данк подарил снаряд Амину Ариту, и тот вывел на удар Жордана Верету.

К чести коллектива Роберто де Дзерби, он не сдался и во второй половине умудрился спастись. Сразу после перерыва интригу возродил Паскаль Грос. А на 86-й минуте Жонатан Клосс сбил в штрафной Тарика Лэмпти, и Жоао Педро с одиннадцатиметровой отметки обеспечил статус-кво.

В свою очередь, действующий победитель Лиги конференций «Вест Хэм» увёз три очка из Фрайбурга. Уже в дебюте Лукас Пакета отправил мяч головой в сетку, воспользовавшись подачей Джаррода Боуэна. Не успели футболисты вернуться из раздевалок, как Ролланд Шаллаи восстановил равновесие. Причём Лукаш Фабьянски до того умудрился парировать два опаснейших выстрела, но не справился с третьим. Однако на 66-й минуте победу на розыгрыше корнера лондонцам принёс Наиф Агер.

Разгромы от «Ромы» и «Слована»

Куда увереннее разобралась с «Серветтом» «Рома». Если в Серии А римляне пока не блещут и располагаются во второй половине таблицы, то в ЛЕ не оставляют никому шансов. Швейцарской дружине не помог даже Гаэль Ондуа, выросший и начавший карьеру в России и в составе сборной Камеруна принявший участие в ЧМ-2022.

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Уже на 21-й минуте счёт открыл Ромелу Лукаку. Кажется, с его трансфером в клубе попали в цель, ведь бельгиец в семи встречах за «волчицу» во всех соревнованиях отличился пять раз. Попутно он до 13 матчей продлил собственную результативную серию в рамках турнира, которая тянется уже девять лет.

Во второй половине дубль оформил Андреа Белотти. Великолепно проявил себя и вышедший на замену Лоренцо Пеллегрини. Всего за семь минут он успел ассистировать партнёру и отличиться самостоятельно, а затем покинул поле из-за повреждения. Наконец, результативным пасом отметился экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

Но самый крупный счёт игрового дня был зафиксирован в рамках противостояния «Слована» и «Шерифа», также выступающих в квартете G. Молдавский коллектив пару недель назад дал бой «Роме», но теперь пропустил шесть безответных мячей и потерпел самое разгромное поражение в своей истории.

Матч Лунёва на ноль

А вот для другой команды с постсоветского пространства дела на групповом этапе ЛЕ складываются замечательно. «Карабах» сначала дома оказался сильнее «Мольде», а затем на выезде одолел «Хеккен». Для отечественных болельщиков особенно важно, что её цвета с недавних пор защищает Андрей Лунёв.

Именно он от звонка до звонка провёл обе еврокубковые встречи и ни разу в них не пропустил. Впрочем, в Швеции голкипер практически не вступал в игру. Агдамцы защищались грамотно и внимательно и не оставляли оппонентам свободных зон. В результате они запомнились всего восемью ударами, только один из которых пришёлся в створ.

Подопечные Гурбана Гурбанова смотрелись интереснее и создали куда больше моментов, а потому закономерно увезли три очка. На 70-й минуте гётеборжцы неудачно вышли из обороны, допустив потерю на своей половине, которой мгновенно воспользовались соперники. Яссин Бензия сразу отдал точный пас на ход Жунинью, а тот одним касанием подработал мяч себе под удар, а вторым без шансов для Петера Абрахамссона отправил его в ближний.

Любопытно, что экс-коллектив Лунёва «Байер» выступает в этой же группе и также пока идёт без потерь. А уже в третьем-четвёртом турах состоятся их очные встречи.

Тем временем в ЛК неплохо проявляет себя украинская «Заря». Она одолела «Брейдаблик» с минимальным счётом благодаря голу Игоря Горбача и теперь с четырьмя очками делит лидерство в квартете B с «Гентом».

Камбэк «Лугано» в концовке

ЛК каждый тур дарит одно невероятное спасение. В предыдущем «Зриньски» одолел «АЗ Алкмар», уступая после первого тайма 0:3. Теперь не менее удивительный камбэк в выездном противостоянии с «Бешикташем» сотворил «Лугано». Пусть швейцарская команда проигрывала только со счётом 0:2, зато перевернула ход встречи с ног на голову в самой концовке.

В начале второго тайма ничто не предвещало для стамбульцев беды, ведь они обеспечили себе комфортный отрыв. Причём Венсан Абубакар оформил дубль. Особенно красивым получился первый гол камерунца, когда он головой в падении отправил мяч в сетку.

Началом конца для хозяев послужило необязательное удаление Валентина Розье. В большинстве гости перехватили инициативу и принялись один за другим создавать моменты. А преобразовать их в точные удары помогли грамотные замены. На 81-й минуте Игнасио Алиседа выстрелом с отскоком от газона сократил отставание. На 86-й ещё один резервист, Шкельким Влади, замкнул прострел с фланга. А на 89-й на помощь «Лугано» пришёл Эрик Бейи, неудачно подставившийся под чужой удар. К слову, за происходящим непосредственно с поля наблюдал экс-футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, брошенный в бой незадолго до того.

Камбэк в противостоянии с «Ференцварошем» удалось совершить и «Фиорентине», с той лишь разницей, что она, отыграв два мяча, довольствовалась ничьей. Как и в Стамбуле, гости легко отличились дважды. Барнабаш Варга замкнул прострел с правого фланга, а Ибрахим Сиссе отличился после подачи корнера. Более того, тут же Варга мог довести счёт до крупного, но попал в штангу. Вместо этого Антонин Барак вскоре сократил отставание. А на 93-й минуте хозяев спас вышедший на замену Нанитамо Иконе — 2:2.