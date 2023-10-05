«Арис» с Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы
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Игра второго тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Лимасола.
В составе победителей мячи забили Алекс Мукету-Муссунда (девятая минута), Шави Бабика (59-я). У проигравших отличился Абдалла Сима (70-я).
Российский полузащитник кипрской команды Александр Кокорин вышел в стартовом составе, провёл на поле 68 минут, но не отметился результативными действиями.
«Арис» (три очка) занимает второе место в группе С. «Рейнджерс» (три) — четвёртое.
В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Бачка-Топола» — «Олимпиакос» — 2:2,
«Бетис» — «Спарта» — 2:1,
«Марсель» — «Брайтон» — 2:2,
«Ракув» — «Штурм» — 0:1,
АЕК — «Аякс» — 1:1,
«Фрайбург» — «Вест Хэм» — 1:2.
Ранее Александр Соболев заявил, что не общается с Кокориным о футболе.