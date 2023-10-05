«Арис» с Кокориным обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы

Кипрский «Арис» на своём поле нанёс поражение шотландскому «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра второго тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Лимасола.

В составе победителей мячи забили Алекс Мукету-Муссунда (девятая минута), Шави Бабика (59-я). У проигравших отличился Абдалла Сима (70-я).

Российский полузащитник кипрской команды Александр Кокорин вышел в стартовом составе, провёл на поле 68 минут, но не отметился результативными действиями.

«Арис» (три очка) занимает второе место в группе С. «Рейнджерс» (три) — четвёртое.

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Бачка-Топола» — «Олимпиакос» — 2:2,

«Бетис» — «Спарта» — 2:1,

«Марсель» — «Брайтон» — 2:2,

«Ракув» — «Штурм» — 0:1,

АЕК — «Аякс» — 1:1,

«Фрайбург» — «Вест Хэм» — 1:2.

Ранее Александр Соболев заявил, что не общается с Кокориным о футболе.