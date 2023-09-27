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Соболев: не общаемся с Кокориным о футболе, общаемся о Counter-Strike

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.

«Я с Кокориным поддерживаю отношения. Общаемся с ним. Видел, что он забил с пенальти в Лиге Европы. Не рассказывал ли он, почему ушёл из «Фиорентины»? Мы с ним о футболе особо не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — цитирует Соболева «Чемпионат».

5 сентября стало известно, что россиянин проведёт ещё один сезон в аренде в «Арисе».

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23. Права на него принадлежат «Фиорентине».

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал форму Кокорина.

 

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