Тренер «Ариса»: Кокорину после «Фиорентины» опять не хватает игрового тонуса

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал форму российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Он мало играл в «Фиорентине», и ему опять не хватает игрового тонуса. Но настрой сумасшедший. Адаптацию ему проходить не надо. Он хорошо понимает меня, ритм чувствует», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Накануне Кокорин отметился результативной передачей в матче с «Омонией» — 2:2.

5 сентября стало известно, что россиянин проведёт ещё один сезон в аренде в «Арисе».

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23. Права на него принадлежат «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что Кокорина включили в заявку «Ариса» на предстоящий сезон Лиги Европы.