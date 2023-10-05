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«Аталанта» без Миранчука переиграла «Спортинг» в матче Лиги Европы

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Итальянская «Аталанта» в гостях нанесла поражение португальскому «Спортингу» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
«Аталанта» без Миранчука переиграла «Спортинг» в матче Лиги Европы
  • AFP
  • © Patricia DE MELO MOREIRA

Игра на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

В составе победителей мячи забили Джорджио Скальвини (33-я минута), Маттео Руджери (43-я). У проигравших отличился Виктор Дьёкереш (76-я).

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Аталанта» (шесть очков) занимает первое место в группе D. «Спортинг» (три) — второе.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что братья Миранчуки закономерно вызваны в сборную России.

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