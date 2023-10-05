«Аталанта» без Миранчука переиграла «Спортинг» в матче Лиги Европы
- AFP
- © Patricia DE MELO MOREIRA
Игра на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.
В составе победителей мячи забили Джорджио Скальвини (33-я минута), Маттео Руджери (43-я). У проигравших отличился Виктор Дьёкереш (76-я).
Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук наблюдал за игрой со скамейки запасных.
«Аталанта» (шесть очков) занимает первое место в группе D. «Спортинг» (три) — второе.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что братья Миранчуки закономерно вызваны в сборную России.