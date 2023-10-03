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Сёмин считает, что братья Миранчуки закономерно вызваны в сборную России

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Валерий Карпин вызвал оптимальный состав национальной команды России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Я думаю, что закономерно вызвали Миранчуков, они сильные игроки, по праву вызываются в национальную команду. Антон и Алексей имели уверенность, поэтому их и вызывают, она никогда не уходила, они являются квалифицированными футболистами», — цитирует Сёмина ТАСС.

По его словам, это нормальная ситуация, когда в национальную команду вызывают лучших игроков.

«Ничего неожиданного в составе сборной России не вижу», — добавил Сёмин.

Всего в список тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее Валерий Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.

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