Сёмин считает, что братья Миранчуки закономерно вызваны в сборную России
«Я думаю, что закономерно вызвали Миранчуков, они сильные игроки, по праву вызываются в национальную команду. Антон и Алексей имели уверенность, поэтому их и вызывают, она никогда не уходила, они являются квалифицированными футболистами», — цитирует Сёмина ТАСС.
По его словам, это нормальная ситуация, когда в национальную команду вызывают лучших игроков.
«Ничего неожиданного в составе сборной России не вижу», — добавил Сёмин.
Всего в список тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.
Ранее Валерий Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.