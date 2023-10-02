Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение не приглашать в национальную команду полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян не вызван из-за недостатка игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Захарян не был вызван в стан национальной команды.

Всего в списке тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее в «Реал Сосьедад» рассказали о самочувствии Захаряна перед матчем ЛЧ с «Зальцбургом».