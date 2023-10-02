В «Реал Сосьедад» рассказали о самочувствии Захаряна перед матчем ЛЧ с «Зальцбургом»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о самочувствии российского полузащитника Арсена Захаряна перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«Арсен Захарян хорошо себя чувствует и сейчас вместе с командой в пути на матч ЛЧ против «Зальцбурга», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Встреча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится 3 октября. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Захарян тренируется в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом».