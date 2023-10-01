Захарян тренируется в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом»
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«Арсен Захарян работает в обычном режиме в общей группе. Завтра станет известен список футболистов, которые поедут в Зальцбург», — цитирует представителя пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна «Спорт-Экспресс».
Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.
Матч «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» пройдёт 3 октября.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Атлетик» в баскском дерби.