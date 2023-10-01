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Захарян тренируется в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

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В испанском «Реал Сосьедад» не исключили, что российский полузащитник Арсен Захарян примет участие в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с австрийским «Зальцбургом».
Захарян тренируется в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом»
  • Gettyimages.ru

«Арсен Захарян работает в обычном режиме в общей группе. Завтра станет известен список футболистов, которые поедут в Зальцбург», — цитирует представителя пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна «Спорт-Экспресс».

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Матч «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» пройдёт 3 октября.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Атлетик» в баскском дерби.





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