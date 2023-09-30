«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Атлетик» в баскском дерби
Игра на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Иманола Альгуасиля.
Мячи забили Робен Ле Норман (30-я минута), Такефуса Кубо (48-я), Микель Оярсабаль (66-я).
Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян пропустил матч по медицинским причинам.
«Реал Сосьедад» с 15 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Атлетик» (14) располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что Захарян пропустит четвёртый подряд матч «Реал Сосьедад».