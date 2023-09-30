«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Атлетик» в баскском дерби

«Реал Сосьедад» на своём поле нанёс разгромное поражение «Атлетику» в баскском дерби в рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу.