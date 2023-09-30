Узнать больше

«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Атлетик» в баскском дерби

Короткая ссылка
«Реал Сосьедад» на своём поле нанёс разгромное поражение «Атлетику» в баскском дерби в рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Иманола Альгуасиля.

Мячи забили Робен Ле Норман (30-я минута), Такефуса Кубо (48-я), Микель Оярсабаль (66-я).

Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян пропустил матч по медицинским причинам.

«Реал Сосьедад» с 15 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Атлетик» (14) располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что Захарян пропустит четвёртый подряд матч «Реал Сосьедад». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить