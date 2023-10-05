Разгром в Ньюкасле, триллер в Антверпене, развязки в Глазго и Лейпциге: чем завершился второй тур Лиги чемпионов

«Ньюкасл» впервые за 20 лет одержал победу в домашнем матче Лиги чемпионов, разгромив ПСЖ, хотя владел мячом всего 31% времени. «Шахтёр» на выезде отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу у «Антверпена», при этом Тоби Алдервейрелд не реализовал на 98-й минуте спасительный пенальти. «Лацио» вновь забил в компенсированное ко второму тайму время и взял верх над «Селтиком». Дубль Альваро Мораты помог «Атлетико» перевернуть ход противостояния с «Фейеноордом», а «Порту» не смог восстановить паритет в игре с «Барселоной» даже после удаления Гави.

Фиаско ПСЖ

ПСЖ подошёл к противостоянию с «Ньюкаслом» не в лучшей форме. С одной стороны, на бумаге он являлся фаворитом. С другой — допустил немало осечек на старте сезона, например, в последнем туре национального первенства разошёлся миром со скромным «Клермоном». Зато был взят верх в Лиге чемпионов в противостоянии с дортмундской «Боруссией». Английский коллектив, напротив, выиграл три последние встречи АПЛ с общим счётом 11:0.

К сожалению для поклонников парижан, произошедшее на «Сент-Джеймс Парк» продемонстрировало, что их любимцы всё ещё находятся в поисках себя после ухода Неймара и Лионеля Месси. Гости ожидаемо со стартовым свистком арбитра забрали мяч под свой контроль и принялись катать его на чужой половине без особенного продвижения.

Подопечных Эдди Хау это не смущало, поскольку они сделали ставку на высокий прессинг. Они оказывали сумасшедшее давление и вынуждали ошибаться даже звёзд соперника. Уже на 16-й минуте это принесло свои плоды. Маркиньос совершил неудачный вынос из штрафной, и Бруно Гимарайнс выполнил скидку под удар Александеру Исаку. Джанлуиджи Доннарумма справился с ним, но первым на добивании оказался Мигель Альмирон. А незадолго до перерыва Дэн Бёрн удвоил преимущество команды на подаче стандарта. Гости же за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ, хотя владели мячом 65% времени.

Сразу после перерыва, когда Шон Лонгстафф довёл дело до разгрома, положение коллектива Руди Гарсии стало безнадёжным. Правда, тут же Лукас Эрнандес сократил отставание, но о возрождении интриги речи не шло. А в добавленное время Фабиан Шёр установил окончательный счёт — 4:1. «Ньюкасл» одержал первую победу в основном раунде ЛЧ за 20 лет. В свою очередь, парижане во второй раз в нынешнем сезоне пропустили три и более мяча.

Джокеры Гвардиолы

Три очка удалось набрать и другому английскому коллективу — «Манчестер Сити». Причём действующий обладатель ЛЧ неожиданно столкнулся с большими сложностями в выездном матче с «Лейпцигом», чем «Ньюкасл» в противостоянии с грозным ПСЖ. Хотя поначалу ничто не предвещало беды. «Горожане» прижали оппонента к воротам и проводили одну опасную атаку за другой. В общей сложности они владели мячом 69% времени и нанесли 18 ударов против трёх у хозяев.

Но тем сильно везло. То звёзды Хосепа Гвардиолы промахивались из убойных позиций, то Янис Бласвих выручал партнёров. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Фил Фоден чудом не попал в пустой угол после удачного отскока. Однако на 25-й минуте хавбек исправился, в касание замкнув прострел Рико Люьиса с правого фланга.

Казалось, открыв счёт, британская дружина будет только наращивать преимущество. Однако в самом начале второй половины она пропустила абсолютно не вытекавший из логики гол. Луа Опенда, обыгравшись с Юссуфом Поульсеном, с висящим на плечах Мануэлем Аканджи ворвался в чужую штрафную и точно пробил с рикошетом от штанги.

Произошедшее лишь разозлило фаворита, который повёл ожесточённую осаду чужих ворот. Но фортуна по-прежнему была на стороне хозяев. Особенно не везло Эрлингу Холанду, который один нанёс больше ударов, чем вся команда соперников, — шесть, но во второй встрече ЛЧ подряд остался без гола.

В итоге манкунианцев в очередной раз в нынешнем сезоне спас Хулиан Альварес. Чемпион мира опять вышел на замену в концовке и решил исход противостояния. Сначала он сам нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку из полукружия штрафной, а в добавленное время ассистировал другому резервисту — Жереми Доку. Таким образом, в текущем розыгрыше ЛЧ в активе аргентинца значатся уже три гола и он является лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в этом турнире.

Невероятный камбэк «Шахтёра»

По совершенно невероятному сценарию складывалось и противостояние «Антверпена» и «Шахтёра». Команды, по сути, провели два разных тайма. В первом на поле была только одна команда. Бельгийский коллектив владел подавляющим преимуществом и уже на третьей минуте открыл счёт. Арбнор Муя точно пробил, воспользовавшись пасом Артура Вермерена. Спустя полчаса 18-летний хавбек классной разрезающей передачей вывел Мишеля Баликвишу один на один с Дмитрием Ризныком, и тот переиграл вратаря. Таким образом, юный Вермерен стал первым после Кевина Де Брёйне бельгийцем, сделавшим два ассиста в матче ЛЧ.

Казалось, встречу можно завершать досрочно, но во второй половине «горняки» совершили удивительный камбэк. Во многом поверить в себя им помог быстрый гол Даниила Сикана. Сократив отставание до минимума, гости понеслись в атаку и принялись создавать моменты. Ближе к финальному свистку им удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала точным ударом со стандарта благодаря рикошету отметился Ярослав Ракицкий, а затем дубль оформил Сикан, до того вообще не отличавшийся в еврокубках.

Но без нервотрёпки не обошлось. В добавленное арбитром время Тарас Степаненко неудачно подставился под удар соперника, и мяч попал ему в руку. Однако опытнейший Тоби Алдервейрелд на 98-й минуте упустил шанс спасти «Антверпен», не попав в створ с одиннадцатиметровой отметки. Это позволило «Шахтёру» одержать первую победу в ЛЧ за семь поединков. Также он впервые в истории выиграл в еврокубках, уступая со счётом 0:2.

В другом матче группы H «Барселона» не без труда одолела в гостях «Порту». Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил Ферран Торрес, реализовавший выход один на один после ошибки соперника. Единственной, но внушительной ложкой дёгтя для каталонцев стало удаление Гави незадолго до финального свистка. Теперь дисквалификация не позволит ему принять участие в следующей игре с «Шахтёром».

Гол Гризманна ударом через себя

Второй тур группового этапа ознаменовался сразу парой противостояний испанских и нидерландских клубов. В концовке матча ПСВ — «Севилья» было забито три мяча, а встреча «Атлетико» и «Фейеноорда» даже превзошла его по накалу.

Оппоненты обменялись голами уже в дебюте. Открыли счёт роттердамцы. Аясэ Уэда выскочил почти на рандеву с Яном Облаком. Словенец отбил его удар, но мяч отскочил в Марио Эрмосо, а затем срикошетил в створ. Практически моментально восстановил равновесие Альваро Мората. Причём сначала судья не засчитал это взятие ворот. Родриго Де Пауль выполнял разрезающую передачу на находившегося в офсайде Сауля Ньигеса, но защитник в подкате выбил мяч на Морату, который был в правильном положении. Арбитр на линии поднял флажок, однако Франсуа Летексье, посмотрев повтор, указал на центр.

Гостей произошедшее только разозлило. На 34-й минуте они снова совершенно неожиданно вышли вперёд. На этот раз Давиду Ганцко на подаче стандарта позволили не только пробить, но и первым оказаться на добивании. Мадридцы ответили шикарным выстрелом Антуана Гризманна через себя в компенсированное время.

А не успели футболисты вернуться на поле, как Мората замкнул блестящий прострел Науэля Молины с правого края. Форвард в очередной раз доказал, что в нынешнем сезоне находится в потрясающей форме, ведь в восьми играх во всех соревнованиях он отличился семь раз и оформил третий дубль. У «Фейеноорда» оставалось достаточно времени на спасение, но выше всяких похвал в ряде эпизодов проявил себя Облак.

Счастливая 95-я минута «Лацио»

Проявил характер и «Лацио». Более того, он во втором матче ЛЧ подряд отличился на 95-й минуте. Две недели назад римляне вырвали ничью благодаря историческому голу вратаря Ивана Проведеля, а теперь на выезде добились волевой победы над «Селтиком» — 2:1.

Стартовало противостояние не слишком удачно для итальянской команды. Уже на 12-й минуте Кёго Фурухаси оказался в штрафной после проникающего паса партнёра и пробил прямо по центру. Проведель выручить не сумел. Гости сравняли счёт по истечении получаса. Матиас Весино на розыгрыше стандарта плечом подправил снаряд в сетку, а опытнейший Джо Харт, как показала система фиксации гола, вытащил его уже за линией.

Развязка наступила незадолго до финального свистка, когда шотландский коллектив, казалось, добил оппонента. После подачи с фланга вышедший на замену Луис Пальма убрал защитника и точно пробил в ближний. Форвард был настолько рад, что сорвал с себя футболку, за что тут же получил жёлтую. Однако коллеги на VAR подсказали Донатасу Румшасу, что гондурасец находился в небольшом офсайде. А на упомянутой 95-й минуте своё веское слово произнесли подопечные Маурицио Сарри. Педро Родригес, воспользовавшись забросом Маттео Гюндузи, аккуратно сбросил мяч в дальний угол. Харт же снова не сумел спасти одноклубников.