Форвард «Барселоны» Ямал ушёл в туалет во время матча ЛЧ и не вернулся на поле

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямал ушёл в туалет во время матча Лиги чемпионов с «Порту» и не вернулся.

«Он почувствовал себя плохо. У него была боль в животе. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», — цитирует тренера «Барсы» Хави Mundo Deportivo.

16-летний футболист на 71-й минуте ушёл с поля, но так и не вернулся, защитник Маркос Алонсо вышел вместо него на 80-й минуте. Девять минут «Барселона» играла вдесятером.

Встреча на стадионе «Драгау» завершилась со счётом 1:0. В составе каталонской команды мяч забил Ферран Торрес (45 + 1).

«Барселона» занимает первое место в таблице группы H с шестью очками. «Порту» расположился на второй строчке с тремя очками.

Ранее «Пари Сен-Жермен» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.