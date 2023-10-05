Энрике — о поражении от «Ньюкасла»: ПСЖ не заслужил такого результата

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о поражении от «Ньюкасла» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не заслужили такого результата. У нас было много хороших шансов, но когда пространства так мало, нужно стараться играть лучше. Мы должны продолжать наш путь. Наша цель — выйти в 1/8», — цитирует Энрике RMC Sport.

Встреча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 1:4. «Ньюкасл» расположился на первой строчке таблицы группы F с четырьмя очками. ПСЖ — на втором месте с тремя очками.

Ранее нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямал ушёл в туалет во время матча Лиги чемпионов с «Порту» и не вернулся.