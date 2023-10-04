«Селтик» и «Лацио» не выявили победителя в матче ЛЧ

«Селтик» сыграл вничью с «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Селтик Парк» завершилась со счётом 1:1.

В составе шотландской команды мяч забил Киого Фурухаси на 12-й минуте. У итальянцев отличился Матиас Весино на 29-й.

Во второй встрече группы E «Атлетико» обыграло «Фейеноорд» со счётом 3:2.

«Селтик» расположился на четвёртом месте в таблице, не набрав ни одного очка. «Лацио» занимает вторую строчку (четыре очка

).

Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Лейпцигом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.