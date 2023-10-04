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«Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» в игре Лиги чемпионов

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Лейпцигом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Ред Булл-Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе английской команды мячи забили Фил Фоден (25-я минута), Хулиан Альварес (84-я минута) и Жереми Доку (90+2). У немцев отличился Луа Опенда (48-я).

Во второй встрече группы G «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Янг Бойз» (2:2).

«Ман Сити» занимает первое место в таблице с шестью очками. «Лейпциг» расположился на второй строчке с тремя очками.

Ранее дортмундская «Боруссия» и «Милан» не выявили победителя в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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