Фиаско «Манчестер Юнайтед», характер «Браги» и выстрел Вальверде: 2-й тур Лиги чемпионов стартовал с пяти волевых побед

«Брага» отыгралась в гостях со счёта 0:2 и вырвала победу у «Униона» на 94-й минуте, а ПСВ ушёл от поражения в домашней встрече с «Севильей» на 95-й. Выстрел из-за штрафной Федерико Вальверде помог «Реалу» на выезде взять верх над «Наполи», а дубль Расмуса Хойлунна не спас «Манчестер Юнайтед» от фиаско в родных стенах в матче с «Галатасараем». При этом противостояния в Италии и Англии также запомнились голом-шедевром Джуда Беллингема и незабитым пенальти Мауро Икарди перед решающим выходом один на один. Добились волевых побед в отчётный вечер и «Ланс» и «Бавария», одолевшие «Арсенал» и «Копенгаген».

Тяжёлая победа «Реала»

Отчётный игровой день Лиги чемпионов получился богатым на невероятные развязки и голы. Более того, сразу три матча завершились со счётом 3:2. А наибольшее внимание привлекло к себе противостояние «Наполи» и «Реала». Вопреки ожиданиям, неаполитанцы в домашних стенах дали грозному оппоненту бой и едва не набрали очки.

Особенно здорово они смотрелись в начале каждого из таймов. Правда, первый стартовал с опаснейшего момента Родриго, который из пределов штрафной попал в Алекса Мерета. Но хозяева умудрились забить едва ли не первым ударом. Причём посильную помощь им оказал Кепа Аррисабалага. Вратарь ошибся на выходе и позволил Натану пробить в перекладину. Далее в сутолоке мяч в сетку отправил Лео Эстигор.

Мадридцы отреагировали на произошедшее так, как подобает фавориту, и вскоре перевернули ход встречи с ног на голову. В центре внимания опять оказался новичок Джуд Беллингем. Сначала он ассистировал Винисиусу, а затем сотворил шедевр. Британец протащил снаряд в чужую штрафную, убежав от нескольких опекунов, убрал защитника и точно пробил в дальний. Попутно он установил сразу два статических достижения: стал первым футболистом сливочных после Кристиана Карамбё и Криштиану Роналду, забившим в двух стартовых матчах в ЛЧ, а также отметился восемью голами в главном еврокубке в возрасте до 21 года. Больше в этом возрасте отличались только Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9).

Сразу после перерыва подопечные Руди Гарсии вернули себе инициативу. И их давление очень быстро привело к назначению пенальти. Клеман Тюрпен не заметил, как Начо Фернандес прервал прострел на Виктора Осимхена рукой, но, послушав подсказ коллег и посмотрев повтор, указал на точку. А Пётр Зелиньски не оставил шансов Аррисабалаге.

Выйдя вперёд, «Наполи» продолжал атаковать и, казалось, способен был вырвать победу, но спасли грамотные замены Карло Анчелотти. Выход на поле Ферлана Менди и опытного Луки Модрича успокоил игру. А на 78-й минуте гости вовсе вырвали три очка. Алекс Мерет почти справился с шальным выстрелом Федерико Вальверде, но мяч от его рук срикошетил в сетку.

Провал «Униона»

С аналогичным счётом завершилось противостояние «Униона» и «Браги». Причём берлинцы в историческом дебютном домашнем матче ЛЧ умудрились уступить, ведя со счётом 2:0. Правда, фанаты клуба остались недовольны тем, что их любимцы принимают соперников по турниру не на родном «Ан дер Альтен Фёрстерай», а на «Олимпиаштадионе», где выступает принципиальный оппонент «Герта». Они даже вывесили на трибунах специальный баннер с критикой в адрес УЕФА.

Игра быстро вынудила их забыть о негативе. Уже на четвёртой минуте Робин Госенс огорчил гостей ударом с близкой дистанции, но судьи, проверив эпизод, зафиксировали офсайд. Хозяева не сбавили обороты, увеличили давление на чужие ворота и вскоре добились своего. Шеральдо Бекер оформил дубль, забив два гола-близнеца. В обоих случаях он убегал в быстрые отрывы после передач партнёров, выходил один на один с Лимой Матеусом и переигрывал его. А в первом в роли ассистента выступил бывший хавбек «Спартака» Алекс Крал.

Но насколько удачно подопечные Урса Фишера провели данный отрезок, настолько быстро и растеряли преимущество. Помог «Браге» возродить интригу удар Сику Ньякате незадолго до перерыва. А сразу после шедевральным дальним выстрелом на подаче корнера отметился Брума.

Пропустив, хозяева снова понеслись вперёд и имели массу шансов. Один Бекер вполне мог записать себе в актив хет-трик. Но вместо этого они во второй встрече ЛЧ подряд умудрились пропустить решающий на 94-й минуте. На этот раз Андре Каштру пробил низом в самый угол. Так «Унион» испортил исторический момент и потерпел шестое поражение подряд во всех соревнованиях.

Парад ошибок в Манчестере

Главная сенсация произошла в Англии, где «Манчестер Юнайтед» неожиданно уступил «Галатасараю» — 2:3. Причём начало поединка не предвещало для манкунианцев беды. В дебюте Расмус Хойлунн замкнул прострел Маркуса Рашфорда. Правда, турецкий коллектив стремительно отыгрался. Примечательно, что огорчил Андре Онану бывший форвард МЮ Уилфрид Заха. Но произошедшее не сказалось на ходе игры. Команда Эрика тен Хага владела подавляющим преимуществом, а у стамбульцев не получалось ничего. В начале второй половины они вовсе прижались к собственным воротам. Раз за разом спасал ветеран Фернандо Муслера. Однажды Хойлунн всё же переиграл его, но из офсайда.

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Однако на 67-й минуте датчанин отличился по всем правилам. Он воспользовался тем, что один из соперников поскользнулся в центре, подхватил мяч, вырвался на рандеву с вратарём и с висящим на плечах защитником спокойно его перехитрил. Для нападающего это уже третий гол в нынешнем розыгрыше ЛЧ, хотя в АПЛ он пока не отличился.

Что произошло с хозяевам дальше, объяснить сложно. Болельщики стали свидетелями парада глупейших помарок и привозов. Началось всё с провала в обороне и быстрого ответного гола Керема Актюркоглу. Затем Онана на ровном месте отдал пас Дрису Мертенсу. Бельгийца уже в штрафной попытался в подкате остановить Каземиро, но сбил его ценой второй жёлтой карточки и удаления. Правда, здесь сплоховал Мауро Икарди, с точки не попавший в створ. Но уругваец успел исправиться. На 81-й минуте ошибку допустил уже Софьян Амрабат. Он не только со своей половины выбил мяч на голову сопернику, но и задержался в офсайде. В результате Икарди спокойно убежал один на один с вратарём и перебросил его. Таким образом, МЮ потерпел второе подряд поражение в ЛЧ и опустился на последнее место в группе А.

Непросто пришлось и другому сильному коллективу, попавшему в данный квартет, — «Баварии». В начале второго тайма мюнхенцы пропустили от «Копенгагена», но нашли в себе силы вырвать волевую победу — 2:1. Причём решающий мяч забил вышедший на замену 18-летний Матис Тель. Примечательно, что он и в предыдущей встрече с «Манчестером» отличился, появившись на поле в концовке.

Осечка «Арсенала»

Крайне неудачно сложился день и для другого представителя Англии — «Арсенала». Причём выездное противостояние с «Лансом» развивалось по сходному сценарию. Лондонцы тоже быстро открыли счёт. Букайо Сака воспользовался потерей оппонента на чужой половине и мгновенно нашёл пасом Габриэла Жезуса, а тот со входа в штрафную пробил низом в дальний.

Ответ французской дружины также получился стремительным. Адриен Томассон красиво закрутил снаряд в дальний. Далее хозяева действовали даже с небольшим преимуществом, хотя больше моментов создали гости. Однако Брис Самба совершил целых пять сейвов, тогда как его коллега Давид Райя — всего один.

Не спас он и в эпизоде со вторым голом. Пшемыслав Франковски совершил рейд по правому краю и выполнил прострел в штрафную, а Элье Ваи в касание отправил мяч в дальний. К слову, именно юный нападающий сделал результативную скидку на Томассона.

У «канониров» оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но сделать это они не сумели. Зато «Ланс» одержал победу в первом за 21 год домашнем поединке главного еврокубка. Всего же в его активе четыре очка. Такое начало особенно удивительно на фоне не лучшего старта в чемпионате Франции, где команда борется за выживание.

Невероятная развязка в Эйндховене

По совершенно невероятному сценарию складывался и матч ПСВ и «Севильи». Вплоть до 68-й минуты он получался не слишком богатым на события. Выделить можно было разве что незасчитанный гол Адрии Педросы сразу после перерыва. Защитник заблокировал передачу оппонента, убежал в штрафную и забил. Однако рефери, изучив эпизод, пришёл к выводу, что имела место игра рукой.

И лишь на упомянутой 68-й разозлённые футболисты Хосе Луиса Мендилибара отличились по всем правилам. Неманья Гудель с линии вратарской не оставил вратарю шансов. Примечательно, что ассистировал ему Серхио Рамос. Это позволило испанцу в возрасте 37 лет и 187 дней стать самым старым автором результативного паса в истории турнира.

Далее события развивались стремительно. В концовке, когда складывалось ощущение, что гости увезут из Нидерландов три очка, Рамос из героя превратился в антигероя, нарушив правила в своей штрафной на Люке Де Йонге. Сам же бывший нападающий «Севильи» реализовал пенальти.

Однако не успели эйндховенцы толком порадоваться, как пропустили вновь. Соперники провели разящую контратаку, которую точным ударом завершил Юссеф Эн-Несири. Но и это было ещё не всё. Развязка наступила на пятой добавленной минуте, когда Джордан Тезе всё же протолкнул снаряд в сетку и восстановил равновесие — 2:2.