Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов и сыграть на международном турнире со сборной Грузии.

«У меня две мечты: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или мира с Грузией», — приводит слова Кварацхелии As.

В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне грузин забил один гол в семи матчах команды.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия считает, что Месси выиграет «Золотой мяч» в 2023 году.