Кварацхелия заявил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов
- РИА Новости
«У меня две мечты: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или мира с Грузией», — приводит слова Кварацхелии As.
В прошедшем сезоне Кварацхелия забил 14 мячей и отдал 17 результативных передач в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне грузин забил один гол в семи матчах команды.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия считает, что Месси выиграет «Золотой мяч» в 2023 году.