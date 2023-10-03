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Кварацхелия считает, что Месси выиграет «Золотой мяч» в 2023 году

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказал мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получит приз лучшему футболисту мира.
Кварацхелия считает, что Месси выиграет «Золотой мяч» в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что выиграет Месси», — цитирует Кварацхелию AS.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее владелец «Интер Майами» пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».

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