«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Ред Булл Арена» завершилась со счётом 2:0.
В составе испанской команды мячи забили Микель Оярсабаль (7-я минута) и Брайс Мендес (27-я).
Российский полузащитник Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.
«Реал Сосьедад» расположился на первом месте в таблице группы D с четырьмя очками. «Зальцбург» с тремя — на второй строчке.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата турниров.