Узнать больше

«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Зальцбургом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Ред Булл Арена» завершилась со счётом 2:0.

В составе испанской команды мячи забили Микель Оярсабаль (7-я минута) и Брайс Мендес (27-я).

Российский полузащитник Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных. 

«Реал Сосьедад» расположился на первом месте в таблице группы D с четырьмя очками. «Зальцбург» с тремя — на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить