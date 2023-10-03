«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Зальцбургом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Ред Булл Арена» завершилась со счётом 2:0.

В составе испанской команды мячи забили Микель Оярсабаль (7-я минута) и Брайс Мендес (27-я).

Российский полузащитник Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад» расположился на первом месте в таблице группы D с четырьмя очками. «Зальцбург» с тремя — на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата турниров.