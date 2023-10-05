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«Шахтёр» обыграл «Антверпен» в матче второго тура ЛЧ

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Украинский «Шахтёр» обыграл бельгийский «Антверпен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Босёйлстадион» завершилась со счётом 3:2.

В составе украинской команды мяч забил Ярослав Ракицкий (48-я минута), дубль оформил Даниил Сикан (71-я, 76-я). У бельгийцев отличились Арбнор Муя (3-я) и Мишель Баликвиша (33-я). 

«Шахтёр» занимает третье место в таблице группы H с тремя очками. «Антверпен» на последнем без очков. 

Ранее «Пари Сен-Жермен» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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