«Шахтёр» обыграл «Антверпен» в матче второго тура ЛЧ

Украинский «Шахтёр» обыграл бельгийский «Антверпен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Босёйлстадион» завершилась со счётом 3:2.

В составе украинской команды мяч забил Ярослав Ракицкий (48-я минута), дубль оформил Даниил Сикан (71-я, 76-я). У бельгийцев отличились Арбнор Муя (3-я) и Мишель Баликвиша (33-я).

«Шахтёр» занимает третье место в таблице группы H с тремя очками. «Антверпен» на последнем без очков.

Ранее «Пари Сен-Жермен» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.