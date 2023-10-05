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ПАОК с Оздоевым обыграл «Айнтрахт» в Лиге конференций

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Греческий ПАОК на своём поле нанёс поражение немецкому «Айнтрахту» в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Игра второго тура на стадионе «Тумба» в Салониках завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Рэзвана Луческу.

У чёрно-белых отличились Андрия Живкович (28-я минута), Константинос Кульеракис (92-я). У «орлов» мяч забил Омар Мармуш (68-я).

Российский полузащитник греческой команды Магомед Оздоев провёл на поле 67 минут, но не отметился результативными действиями.

ПАОК (шесть очков) занимает в группе G первое место. «Айнтрахт» (три) — второе.

В других матчах группы были зафиксированы следующие результаты:

«Абердин» — ХИК — 1:1;

«Алкмар» — «Легия» — 1:0;

«Астон Вилла» — «Зриньски Мостар» — 1:0;

«Норшелланн» — «Лудогорец» — 7:1;

«Спартак Трнава» — «Фенербахче» — 1:2;

«Фиорентина» — «Ференцварош» — 2:2;

«Чукарички» — «Генк» — 0:2.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Брюгге» в Лиге конференций.

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